В Ленинском районе выявили факты вылова рыбы браконьерами на водохранилище

Подконтрольная Кремлю Керченская межрайонная природоохранная прокуратура и специалисты Росрыболовства в ходе проверки выявили факт незаконного вылова рыбы в период нереста с использованием запрещенных орудий лова на Фронтовом водохранилище в Ленинском районе аннексированного Крыма. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.

«Материалы проверки по данному факту направлены в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса России (незаконная добыча (вылова) водных биологических ресурсов, совершенная в местах нереста)», – сказано в сообщении.

Природоохранная прокуратура контролирует ход расследования, добавили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».