Митрополит Нью-Йоркский Русской зарубежной православной церкви намерен приехать в Крым

Глава Русской зарубежной православной церкви, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Илларион (Игорь Капрал) намерен приехать в аннексированный Россией Крым. Об этом 3 июля сообщают на официальном сайте Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ).

Как следует из плана поездки, обнародованного пресс-службой РПЦЗ, митрополит Илларион с паломниками приедет в Крым из столицы России Москвы 19 июля. В Симферополе представители церкви остановятся в гостинице «Украина», они посетят Свято-Троицкой женский монастырь и поклонятся мощам святителя Луки Войно-Ясенецкого.

29 июля группа отправится в Бахчисарай, где посетит Свято-Успенский пещерный монастырь, митрополит с паломниками остановятся в гостинице «Бристоль» в Ялте и оттуда будут совершать дальнейшие поездки по крымским городам.

В Севастополе 21 июля митрополит Нью-Йоркский Илларион посетит Петропавловский и Покровский соборы, Инкерманский пещерный монастырь, Херсонес и Форос.

На следующий день, как сообщается в плане поездки, у паломников запланировано купание в море и свободный график. 23 июля группа отправится в Ялту, где запланировано посещение Ливадийского дворца. На следующий день представители Русской зарубежной православной церкви отправятся в Воронцовский дворец в Алупке, а на следующий день вернутся в Москву.

В соседней России глава Русской зарубежной православной церкви намерен посетить Оптину пустынь в Рязанской области, Свято-Троицкий собор в Дивеево и другие православные святыни РПЦ.

Комментариев украинского МИДа о предстоящей поездке главы Русской зарубежной православной церкви в аннексированный Крым на данный момент нет.

Митрополит Иларион (Игорь Капрал) родился в Канаде, с 18 мая 2008 года – митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, первоиерарх Русской зарубежной православной церкви. Стал первым в истории РПЦЗ, кого утвердил на должность Священный синод Московского Патриархата.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».