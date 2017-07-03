Во вторник в Крыму ожидают грозу и шквальный ветер – синоптики

Во вторник 4 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром и днем 4 июля в связи с прохождением холодного фронта в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В связи с непогодой спасатели призывают жителей полуострова соблюдать правила безопасности. В частности, во время ливня и сильного ветра необходимо плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, крупных деревьев.