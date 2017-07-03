Украинские туристы «обменяли» Крым на Херсонскую и Одесскую области – эксперт

Отдыхать в аннексированный Крым едут, в основном, украинцы, у которых на полуострове остаются родственные и дружественные связи. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал глава Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

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«Многие не снимают там номера в отелях, а селятся у своих знакомых, потому что осталось много связей. Люди хотят увидеть своих родных, посетить те места, где они традиционно отдыхали», – объяснил Царук.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году туризм начал активно развиваться в южных областях Украины, подчеркнул эксперт. Наиболее популярными среди украинцев стали Херсонская, Николаевская и Одесская области. По его данным, в 2015 году рекордное количество отдыхающих приняли курорты в Железном порту, Затоке, Кирилловке и на Арабатской стрелке. Люди выбирают эти курорты из-за бюджетных цен, отметил эксперт.

«На сегодняшний день средние цены в Железном порту и Лазурном составляют 200-450 гривен. Это проживание в мини-отелях на одного человека, без питания. Немного дороже цены в Затоке, поскольку этот курорт на слуху и стал достаточно раскрученным брендом. Там цены составляют 300–600 гривен на человека, не включая питания. В Одессе цены дороже. Из-за иностранцев. До 2014 года россияне составляли две трети туристов-иностранцев в Одессе. Сейчас россияне составляют 15–20%. Остальное – это туристы из Турции, Прибалтики, Польши и Германии. Цены здесь составляют 500–800 гривен в день. В отелях подороже – 900–1200 гривен на человека», – рассказал Царук.

По данным спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, пассажиропоток через административную границу между материковой Украиной и аннексированным Крымом за последние три года значительно уменьшился. Так, в 2015 году в июне админграницу пересекло более 315 тысяч человек. В 2016 году в этом же месяце админграницу пересекло более 192 тысяч человек. В 2017 году – не более 180 тысяч человек.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



