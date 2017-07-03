Саудовский король отменил поездку на саммит G20 в Германии

Король Саудовской Аравии Салман бин Адбулазиз не приедет на саммит «Группы 20» в немецком Гамбурге 7-8 июля, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, Саудовская Аравия сообщила Берлину, что 81-летний монарх не будет участвовать в ежегодном заседании G20. Вместо короля Салмана участие в саммите примет министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан.

Причины отмены поездки короля Зайберт не назвал. В то же время дипломатические источники сообщили агентству dpa, что это связано со спором Саудовской Аравии с Катаром.

В июне Саудовская Аравия вместе с соседями – Бахрейном, ОАЭ и Египтом – разорвали отношения с Катаром, обвинив власти этой страны в поддержке терроризма.