В Севастополе медицинская компания «Инвитро» утверждает, что подверглась атаке вируса Petya.А, который блокирует работу компьютеров, и не может выдавать результаты анализов. Об этом 3 июля сообщает местное издание «Форпост», опубликовавшее соответствующее объявление, размещенное на офисе «Инвитро» на проспекте Октябрьской революции.

«Уважаемые пациенты! По причине хакерской атаки, которой подверглись крупнейшие компании во всем мире, в том числе медицинская компания «Инвитро», временно увеличено время выдачи результатов анализов. Результаты анализов, проведенные с 27 июня, будут выданы после устранения технического сбоя», – говорится в сообщении.

На российском сайте компании «Инвитро» тем временем сообщается о кибератаке, от которой пострадали офисы в России, Казахстане и Беларуси.

«В связи с процессом восстановления инфраструктуры «Инвитро» после кибератаки, временно приостановлен прием биоматериалов в медицинских офисах России, Республики Казахстан и Республики Беларусь. Все обращения пациентов будут тщательно обработаны в индивидуальном порядке. Сожалеем о сложившейся ситуации», – говорится в сообщении.

27 июня масштабная хакерская атака началась в Украине, она поразила компьютеры правительства, банков, предприятий. О кибератаке сообщили и в других странах. Значительный ущерб был нанесен в Италии, Германии, странах Центральной Европы и Израиле.

28 июня компьютерный вирус-вымогатель Petya.А распространился на страны Азии. В Индии из-за кибератаки вышла из строя система управления грузами крупнейшего порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае, однако их масштабы не были столь значительными.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить – никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.

Похожим образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мае 2017 года пострадали более 300 тысяч компьютеров в 150 странах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».