Миф о «русофобии» родился после аннексии Крыма – российский политолог

Употребление понятия «русофобия» активизировалось в России после аннексии Крыма. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал российский политолог Александр Морозов. Он считает, что Кремль загнал себя в дипломатическую ловушку и вынужден придумывать этому объяснения.

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«Я убежден в том, что все эти политические спикеры прекрасно знают, что на Западе и в Восточной Европе четко разделяют россиян и Кремль. Нет в Европе ни одного значимого и влиятельного политика, который бы не проводил этого разделения. Это все результат того, что Кремль загнал себя в большую политическую ловушку аннексии Крыма и теперь вынужден придумывать все новые концепты, присваивать себе слова из старого политического словаря для того, чтобы оправдать свое драматическое положение», – объясняет эксперт.

Политолог добавил, что такая политика Кремля может привести к тому, что российское общество навсегда останется в своем «евразийском формате».

«Мы все наблюдаем за глубокой деградацией российского общества. В значительной степени это производится самой властью. Искушение замкнуться в евразийской идее очень высоко и обосновано исторически. Оно в каком-то смысле слова очень удобно, чтобы поддерживать политическую и экономическую автаркию», – считает Морозов.

Президент России Владимир Путин 1 июня заявил о том, что в некоторых странах русофобские настроения «хлещут через край». Такое заявление российский президент сделал на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Владимир Путин добавил, что русофобия выгодна тем, кто пытается сдерживать Россию в стремлении отстаивать свои законные интересы. Также Владимир Путин заявил, что не только видит, как сейчас развивается русофобия в Соединенных Штатах, но и считает возможным сравнить ее с антисемитизмом.