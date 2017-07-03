Адвокат: суд в России 13 июля рассмотрит жалобу на продление ареста Сущенко

Московский городской суд 13 июля рассмотрит жалобу защиты на продление срока ареста задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко, сообщает адвокат Марк Фейгин.

«Рассмотрение жалобы защиты на решение о продлении срока содержания под стражей Сущенко состоится в Мосгорсуде 13 июля в 10:10 в зале 327», – написал защитник 3 июля в Twitter.

Лефортовский районный суд столицы России Москвы 27 июня продлил срок содержания под стражей Сущенко еще на три месяца, до 30 сентября.

Федеральная служба безопасности России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной».

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.