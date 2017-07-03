Парубий: после захвата Крыма Россия превратила Черноморский бассейн в зону опасности

Аннексировав украинский Крым, Россия превратила весь Черноморский бассейн в зону опасности и стала прямой угрозой безопасности всему миру. Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил 3 июля в Киеве в своем выступлении на торжественном заседании, посвященном двадцатой годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

«Можно только представить, какие были бы последствия для безопасности Европы, НАТО, всего евроатлантического сообщества, если бы путинский план не провалился! Достаточно взглянуть на оккупированный Крым. Захват полуострова и вероятное размещение там ядерного оружия превратило весь Черноморский бассейн в зону опасности и нестабильности. Именно Крым стал плацдармом для действий России в Сирии, которая дестабилизируют весь Ближний Восток и пытается расшатать Европейский союз миграционным кризисом. Без преувеличения, Россия стала прямой угрозой для безопасности Европы и всего цивилизованного мира», – цитирует Парубия пресс-служба украинского парламента.

С 3 по 5 июля в Киеве проходит 95-й Семинар Парламентской ассамблеи НАТО в рамках инициативы Роуза-Рота. В этом году Семинар посвящен вопросам безопасности и стабильности в Украине и Черноморском регионе.

Согласно программе Семинара, опубликованной на сайте Верховной Рады Украины, в мероприятиях примут участие делегации государств-членов НАТО. Одна из сессий, как ожидается, будет посвящена политической ситуации и ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».