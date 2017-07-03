Депутат Госдумы предлагает дать Крыму послабления в случае запрета анонимайзеров в соседней России

Депутат Госдумы России, представляющий в российском парламенте Севастополь, Дмитрий Белик предлагает сделать исключение для аннексированного Крыма в случае запрета использования в соседней России анонимайзеров (технология обхода блокировки сайтов). По его словам уже идет работа над внесением соответствующих поправок в российский законопроект, сообщает «Новый Севастополь».

«Внесение поправок в законопроект о запрете использования технологий обхода блокировок сайтов, дающий преференции для жителей Севастополя и Крыма, очевиден для любого человека, хотя бы раз побывавшего на полуострове. Санкции отравляют жизнь не только людям, работающим в сфере IT, – работать под блокировками достаточно сложно. Страдают простые россияне, которые вынуждены применять хитроумные схемы, чтобы скачать то или иное приложение, программы или игру», – сказал он.

В частности Белик предположил, что выходом из ситуации может стать принятие списка анонимайзеров, которые останутся доступными для крымчан.

В России предлагают запретить анонимайзеры и VPN – программы, которые позволяют обходить блокировку сайтов. Соответствующий законопроект Госдума России приняла в первом чтении в конце июня. Авторы документа считают, что российская система блокировок «недостаточно эффективно» препятствует распространению запрещенной информации и экстремистских материалов.

Страны Запада не признали законность выборов в Госдуму на территории аннексированного Крыма и наложили персональные санкции на депутатов, избранных на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».