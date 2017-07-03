Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович» прибыл на Кипр – Минобороны

Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович», экипаж которого выполняет задачи в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море, осуществил заход в кипрский порт Лимассол.

Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Минобороны России, отметив, «деловой» характер захода фрегата в иностранный порт.

«Во время стоянки фрегат пополнит до полных норм запасы воды и топлива, а экипаж получит возможность отдохнуть и ознакомиться с достопримечательностями Кипра. После пополнения запасов экипаж корабля продолжит выполнение задач в Средиземном море», – говорится в сообщении.

В апреле 2017 года фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович» вернулся в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море после учений.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В уголовный кодекс Украины в 2014 году была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.