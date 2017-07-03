Аксенов ожидает дополнительных денег на ремонт дорог Симферополя

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов ожидает выделения дополнительных средств в размере 213 млн рублей (около 92 млн грн) на ремонт главных дорог Симферополя, об этом он сообщил 3 июля в ходе встречи с представителем профильной службы города. При этом источник финансирования Аксенов не назвал.

«К сожалению, на данном этапе мы не можем охватить частный сектор, хотя подобную программу необходимо разработать на 2018-2020 годы. С учетом того, что бюджет закладывается на 3 года, уже до 1 ноября необходимо сформировать все свои предложения по данному направлению работы. В первую очередь, безусловно, следует обратить внимание на подъезды в частный сектор, чтобы люди с любого района смогли добраться до работы», – говорится в сообщении Аксенова в Фейсбуке по итогам встречи.

Он добавил, что администрация Симферополя совместно со Службой автомобильных дорог Крыма «составила график работ по основным улицам, которые нуждаются в ремонте в первую очередь». Перечень, в который включены 40 улиц, обещают опубликовать на сайте администрации Симферополя.

В январе подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с нынешним министром транспорта Крыма Анатолием Волковым выразил свое недовольство состоянием крымских дорог и работой ведомства в прошлом году.

В нынешнем Минтрансе Крыма отметили, что главной проблемой в 2016 году для крымских дорог стала «долгосрочная программа на проведение капремонта и реконструкции», в этом году, по сообщению профильного министра, разработали новый подход, который обещают утвердить в течение двух недель.

Уборку дорог также назвали «отвратительной», при этом напомнили, что в текущем году «Крымавтодору» на поддержание дорог в должном состоянии выделено 1,9 млрд рублей.