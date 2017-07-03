Порошенко надеется на усиление и расширение санкций США против России

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Палата представителей США поддержит недавнюю законодательную инициативу Сената США по усилению и расширению санкций против России. Об этом он заявил в ходе встречи с делегацией Конгресса США.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, Порошенко также выразил благодарность за последовательную двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США в противодействии российской агрессии и в реализации реформ.

Согласно сообщению, в этом контексте обсуждались вопросы укрепления обороноспособности Украины, финансирование безопасности Украины в бюджете США.

В июне американские сенаторы проголосовали за законопроект с поправкой о санкциях против Ирана, который одновременно расширяет санкции против России. Этот пакет ставит своей целью наказать Москву за ее действия, включая вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, аннексию украинского Крыма и поддержку правительства Сирии в шестилетней гражданской войне. Законопроект также запрещает Белому дому смягчать, приостанавливать или отменять санкции без одобрения Конгресса.

США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России – сначала из-за аннексии Крыма, затем – за роль Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.