Дела по еще пяти крымским экс-депутатам направлены в суд с обвинением в госизмене

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении пяти бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым. Их обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного Кодекса Украины.

«В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым», – сказано в сообщении ведомства.

По информации прокуратуры, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Таким образом прокуратура АРК направила в суд всего 47 обвинительных актов в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».