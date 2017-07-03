До половины процента учащихся в Крыму отнесены к группе риска по наркозависимости

По результатам тестирования в образовательных организациях Крыма к группе риска по наркозависимости отнесено от 0,4 до 0,5 процентов от прошедших тестирование. Такие данные были озвучены на заседании Антинаркотической комиссии в Крыму.

«В ходе заседания рассмотрены итоги учащихся общеобразовательных школ, учреждений среднего профобразования, студентов вузов в 2016–2017 году. Так, по результатам тестирования в муниципальных образовательных организациях к группе риска отнесено 146 человек или 0,4 процентов от прошедших тестирование из 29482 человек. В профобразовательных организациях к группе риска отнесен 41 человек или 0,5 процентов от прошедших тестирование из 8070 человек», – говорится в сообщении пресс-службы подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Участники заседания также отметили, что наиболее эффективными среди несовершеннолетних являются мероприятия профилактического характера.

«В текущем году приоритетным направлением медицинского характера является применение профилактических групповых и индивидуальных мероприятий. В рамках проведения тестирования врачами психиатрами-наркологами активизирована работа по проведению информационно-разъяснительных мероприятий среди учащихся», – сказано в сообщении.

После аннексии Крыма на территории полуострова возросла смертность среди наркозависимых. Эти сведения предоставил в 2015 году специальный посланник Генсека ООН Пан Ги Муна по СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин. Причины смертей – это, в основном, суицид и передозировка.