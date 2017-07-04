Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Севастополе: ливни, грозы, шквал

В ближайшие дни с 4 по 6 июля Севастополь накроют ливни, град, гроза и шквальный ветер, об этом предупреждает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 4 июня, в связи с прохождением холодного фронта, ожидаются местами сильные ливни, гроза, град. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, при грозе шквал 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 24-26°С.

Переменная облачность, без осадков будет преобладать 5 июля, ветер северный 6-11 м/с, ночью порывы 14 м/с. 6 июля также без осадков, ветер северный 6-11 м/с.

«В ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море. Во избежание чрезвычайной ситуации особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей», – напоминает севастопольский главк МЧС.

Спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что при штормовом ветре следует воздержаться от посещений улицы. Усиленный ветер может привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций.