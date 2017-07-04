Муфтият устроил сладкий стол для заключенных в Крыму мусульман

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС) в честь праздника Ораза-байрам организовало в исправительных колониях Крыма сладкий стол, сообщила пресс-служба ДУМКС 3 июля.

«Праздничные мероприятия состоялись в исправительной колонии №1 и в СИЗО в Симферополе, а также в Керченской исправительной колонии №2.Представители Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя поздравили мусульман из числа осужденных. Имам Симферополя Мухаммед Исламов передал заключенным поздравления от Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева с пожеланиями здоровья, скорейшего возвращения к своим семьям и стать полноценными гражданами общества. Для осужденных был организован сладкий стол», – сказано в сообщении.

Ораза-байрам (Ураза-байрам) – это праздник разговения, один из двух главных дней исламского календаря, завершающий пост священного месяца Рамазан (Рамадан). В этом году он пришелся на 25 июня.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. 19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.