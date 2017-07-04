В США сообщили об обсуждении с послом России встречи Трампа с Путиным

В США сообщили о встрече главного чиновника Государственного департамента c послом России в Вашингтоне, на которой обсудили планируемую встречу президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе встречи заместитель госсекретаря Томас Шеннон и посол России Сергей Кисляк также обсуждали недавние переговоры между главными дипломатами обеих стран и вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщили в Госдепартаменте.

Первая со времени избрания Трампа встреча американского руководителя с Путиным ожидается на полях саммита «Группы двадцати», который состоится в немецком Гамбурге 7-8 июля.

Отношения США и России в последнее время значительно обострились из-за целого ряда разногласий, среди которых действия России в Украине и Сирии и ее всероятное вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, о котором единогласно заявили все спецслужбы США в совместном заявлении (Москва отрицает это). При этом посол Кисляк был одним из главных фигурантов с российской стороны в расследованиях о деталях такого вмешательства, которые ведут в США Федеральное бюро расследований и несколько комитетов Конгресса.