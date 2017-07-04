Трамп призывает союзников в Европе покупать газ в США вместо России

Президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу 6 июля планирует призвать обеспокоенных энергетической зависимостью от России восточноевропейских лидеров воспользоваться ростом поставок природного газа из Соединенных Штатов.

США недавно начали экспорт газа в Польшу, и Трамп в этой стране расскажет о желании содействовать американским компаниям в скорейших поставках газа в Центральную и Восточную Европу, отметил неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

В последние годы Москва сократила поставки газа зимой из-за разногласий с соседними странами, и это побудило государства региона искать более безопасные источники энергии.

Соединенные Штаты могут начать активный газовый экспорт в Европу из-за успеха так называемой «сланцевой революции», которая позволила нарастить поставки газа и сделать его дешевле. На прошлой неделе Трамп объявил начало «золотой эры» производства энергии в США, которая позволит стране реализовать политику «энергетического доминирования» через экспорт в Европу и Азию.