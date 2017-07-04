В Госдуму России внесли законопроект о выдаче маткапитала крымским отцам-одиночкам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился внести в российскую Госдуму законопроект об изменении порядка предоставления права на получение материнского капитала в аннексированном Крыму и Севастополе. Соответствующий документ опубликовали 4 июля на сайте Правительства России.

Согласно законопроекту, в случае смерти матери в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года в Крыму и Севастополе материнский капитал должен выплачиваться отцу-одиночке.

«Законопроектом предлагается предоставить право на получение материнского капитала отцу (усыновителю) ребенка, а также ребенку (детям) до окончания обучения по очной форме в образовательной организации (но не дольше чем до достижения возраста 23 лет) в случае смерти либо объявления умершей женщины после рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, в этот период не являвшейся гражданкой России и проживавшей на территории Республики Крым (Автономной Республики Крым)», – сказано в документе.

На заседании Правительства России законопроект одобрили 29 июня 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».