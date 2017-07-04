КНДР осуществила новый пуск баллистической ракеты

Северная Корея осуществила 4 июля пуск еще одной баллистической ракеты. Ракета летела в течение 40 минут на расстояние около 600 миль, прежде чем упала в Японское море рядом с исключительной экономической зоной Японии.

Токио выражает решительный протест против действий, которые называет очевидным нарушением резолюций Организации Объединенных Наций.

По данным американских экспертов, это ракета среднего радиуса действия. Согласно заявлениям руководства КНДР, Пхеньян работает над созданием ядерной ракеты, способной долететь до США.

Президент США Дональд Трамп отреагировал в сети Twitter, заявив, что «трудно поверить, что Южная Корея и Япония будут мириться с этим дальше». Он также призвал Китай повлиять на Северную Корею и «закончить этот нонсенс раз и навсегда».



