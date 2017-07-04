В Нижнегорском районе Крыма уничтожили 150 литров молока

На территории Нижнегорского района аннексированного Крыма в результате двух рейдов, проведенных с целью пресечения незаконного перемещения сельскохозяйственных животных, сырья и продукции животного происхождения, направили на уничтожение 150 литров молока. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю крымского госкомитета ветеринарии.

«В результате (рейдов – КР) направлено на уничтожение 150 л молока и составлено 2 административных протокола по ч.1 ст. 10.8 КоАП России и ч. 2 ст. 10.8 КоАП России», – говорится в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».