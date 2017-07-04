В аннексированный Крым приехала группа жителей немецкого города Хайдельберг, сообщили 4 июля на сайте подконтрольного Кремлю крымского правительства, однако имен приехавших не назвали.

По сообщению пресс-службы, целью визита иностранцев стала «выработка дальнейших планов по развитию партнерства Крыма и Хайдельберга, изучение жизни на полуострове и осмотр крымских достопримечательностей».

Отмечается, что немцы приехали в аннексированный Крым после проведения XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в российском Краснодаре. С ними встретился подконтрольный Кремлю вице-премьер аннексированного Крыма Георгий Мурадов.

«Георгий Мурадов призвал немцев пообщаться с крымчанами, особенно с крымскими татарами, узнать об условиях жизни в российском Крыму и убедиться, что права всех национальностей, проживающих в Крыму, не нарушаются, а наоборот, народы Крыма культурно и социально-экономически развиваются. Вице-премьер обещал организовать встречу с муфтием мусульман Крыма, в ходе которой немецкая делегация подробно узнает о жизни крымских татар из уст их духовного лидера», – сказано в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Украины информацию о приезде граждан Германии в аннексированный Крым пока не комментировали.

Ранее в МИД Украины заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».