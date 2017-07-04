Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 3 июля отменил определение судьи Центрального райсуда Симферополя об оставлении без движения административного искового заявления крымчанина Дмитрия Кисиева. Об этом сообщил 4 июля Крым.Реалии адвокат Кисиева Алексей Ладин.

Адвокат напомнил, что Кисиев подавал иск о признании незаконными действия администрации Симферополя по отказу в согласовании митинга 26 марта 2017 года против коррупции высших должностных лиц.

По его словам, судья Верховного суда Крыма указала, что суд первой инстанции неправильно истолковал нормы процессуального права, и обязала принять административное исковое заявление к производству.

В Крыму 26 марта, в день массовых антикоррупционных протестов, сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального организовали несколько одиночных пикетов. В результате которых сотрудники российской полиции задержали около десятка человек.

Координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев и гражданский активист Алексей Ефремов были осуждены по статье 19.3 КоАП России – неповиновение законным требованиям сотрудников полиции к 10 суткам ареста и 500 рублей штрафа соответственно. Позже МВД России обжаловало приговор Ефремову в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма.

26 марта в России прошли массовые антикоррупционные акции, организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Всего на улицы российских городов вышли более 100 тысяч человек. Протесты были ознаменованы массовыми задержаниями. Количество людей, задержанных в разных городах России, варьируется в районе полутора тысяч человек.