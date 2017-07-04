Чубаров: Россия заселяет Крым сотнями тысяч своих граждан

После аннексии Крыма Россия заселяет полуостров сотнями тысяч своих граждан, сообщил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров журналистам 4 июля.

По его словам, количество россиян, которые переехали в Крым, составляет 200-250 тысяч человек.

«Россия сейчас сознательно превращает Крым в клубок противоречий. Зная, понимая, интуитивно, что придется возвращать, она затрудняет максимально. И один из таких приемов – это замещение населения», – цитирует Чубарова УНИАН.

Председатель Меджлиса отметил, что «путем запугивания, репрессий и дискриминации Россия пытается вытеснить из Крыма тех, кто не принимает ее оккупацию». «Это – крымские татары, этнические украинцы. То есть нелояльные люди на военном корабле, которым она считает Крымский полуостров», – пояснил он.

После аннексии Крыма, Россия начала строительство на полуострове многоэтажных домов для сотрудников ФСБ и воинских частей. Такие строительные работы ведут в разных регионах полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».