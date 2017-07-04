Симферополь накрыло ливнями и грозой

В Симферополе 4 июля прошли сильные ливни и грозы, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Местные жители во вторник публикуют в социальных сетях фотографии и видео непогоды.

По прогнозу, на полуострове весь день ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни, гроза, град и шквальный ветер до 25 метров в секунду.

Спасатели опасаются возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, обрывом линий электропередач и связи, а также нарушениями в системе ЖКХ и обрушением рекламных конструкций и ветхих строений.