Прокуратура Автономной Республики Крым расследовала уголовное производство по подозрению бывшего прокурора Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере, государственного советника юстиции 3 класса Сергея Няньчура, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины. Об этом сообщила в Фейсбуке 4 июля пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Во время следствия установлено, что Няньчур в 2014 году, нарушив присягу Украине, перешел на службу в незаконно созданный орган «Военная прокуратура Черноморского Флота Российской Федерации» на должность «первого заместителя военного прокурора Черноморского флота Российской Федерации с присвоением звания генерал-майора юстиции», – говорится в сообщении.

По словам Ларисы Сарган, находясь на указанной должности, Сергей Няньчур «подал иск в суд в интересах министерства обороны Российской Федерации в отношении имущества министерства обороны Украины, что позволило в дальнейшем признать право собственности на указанное имущество за Министерством обороны России».

Прокуратура направила обвинительное заключение в отношении Нянчура для рассмотрения в суд по ч.1 ст.111, отметила пресс-секретарь Генпрокурора Украины.

Комментарии бывшего военного прокурора Крыма, в отношении которого объявлено о подозрении в государственной измене, отсутствуют.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».