Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом 7 июля Гамбурге в кулуарах саммита «Группы 20», сообщил 4 июля помощник Путина Юрий Ушаков.

До сих пор Кремль не исключал, но и официально не подтверждал возможность беседы двух лидеров в Гамбурге.

3 июля телекомпания CNN сообщила, что Трамп на переговорах с Путиным намерен сосредоточиться на обсуждении разногласий по урегулированию ситуации в Сирии и на востоке Украины.

Ранее Белый дом подтверждал информацию о планируемой встрече между Трампом и Путиным в кулуарах саммита G20 7-8 июля, но точной даты не называл. Не было официальной информации и о повестке дня встречи.

Планируемые переговоры между президентами США и России станут первой двусторонней встречей с тех пор, как Дональд Трамп вступил в должность.

Отношения США и России в последнее время значительно обострились из-за целого ряда разногласий, среди которых действия России в Украине и Сирии и ее вероятное вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, о котором единогласно заявили все спецслужбы США в совместном заявлении (Москва отрицает это).