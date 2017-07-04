Суд в Гааге рассмотрит претензии «Укрнафты» к России по имуществу в Крыму

Постоянная палата третейского суда в Гааге сообщает, что рассмотрит претензии украинских нефтегазовых компаний к России. 4 июля в суде подтвердили, что подобные дела входят в его компетенцию.

Летом 2015 года концерн «Укрнафта» обратился в Гаагский арбитраж с запросом о взыскании компенсации за заправочные станции, которые экспроприировала Россия в результате аннексии Крыма.

В обоснование иска приводили соглашение между правительством России и Кабинетом министров Украины от 27 ноября 1998 года – по взаимной защите инвестиций.

С похожими запросами в Третейский суд в Гааге обратились еще 11 украинских компаний.