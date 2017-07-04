Радио Крым.Реалии: Зависимость от Украины. «Крымский титан»  

Где добывается сырье для предприятия «Крымский титан» в аннексированном Армянске? Почему после аннексии полуострова продолжается добыча ильменита в Житомирской области для крымского предприятия? Что будет с «Крымским титаном» после прекращения добычи необходимого сырья на материковой Украине?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с руководителем следственного управления прокуратуры АРК Николаем Меретом, исполняющей обязанности заведующего отдела геологии полезных ископаемых Института геологии НАН Украины Еленой Ремезовой и председателем общественной организации «Сила права» Андреем Сенченко.

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