СБУ подтвердила запрет на въезд чешскому парламентарию за посещение Крыма

Служба безопасности Украины подтвердила, что запретила въезд в Украину депутату парламента Чехии Милану Шарапатка. Как сообщили в СБУ, запрет наложен на срок до 21 октября 2018 за действия, представляющие угрозу национальной безопасности Украины, информирует агентство «Интерфакс-Украина».

В СБУ объяснили, что этот гражданин Чехии посещал оккупированный Крым с нарушением действующего законодательства Украины.

Когда именно был наложен этот запрет, агентство не сообщает.

Сам Милан Шарапатка написал о своем запрете на въезд в Украину в своем блоге на сайте популярного издания iDnes.cz, заявив, что Украина в воскресенье, 2 июля, «беспрецедентным образом нарушила дипломатические обычаи, принятые среди всех демократических стран».

По словам депутата, также представителем Палаты депутатов Парламента Чехии в Парламентской ассамблее НАТО, он ехал в Киев в составе официальной делегации чешского парламента на мероприятие ПА НАТО, так называемый «семинар Росса-Рота».

Он утверждает, что украинская сторона ни ему, ни послу Чехии в Украине Радеку Матуле не объяснила причины отказа во въезде.

Депутат также заявил, что не согласен с «безосновательным», по его словам, объяснением Министерства иностранных дел Чехии, что причиной запрета было его участие как «наблюдателя» на незаконном референдуме в Крыму весной 2014 года. Шарапатка добавил, что с тех пор он еще по крайней мере три раза посещал Украину без каких-либо ограничений.

Он призвал Чехию отреагировать запретом на въезд в эту страну, «возможно, десяткам депутатов украинского парламента, исповедующих национал-фашистскую идеологию Степана Бандеры».

В понедельник чешское агентство «ЧТК» со ссылкой на слова Шарапатки сообщил, что в воскресенье его не пропустили вместе с другими чешскими депутатами в Украину, и он был вынужден остаться в транзитном пространстве аэропорта Киева и в понедельник вернуться в Чехию.

Милан Шарапатка известный своей прокремлевской позицией относительно Украины. Еще 21 февраля 2014 года, когда Россия только лишь начала операцию по аннексии Крыма и еще не вмешалась вполне откровенно в события на востоке Украины, он обнародовал статью против высказывания в чешском парламенте поддержки тогдашней оппозиции в Украине, называл демонстрантов в Киеве, вынужденных взяться за «коктейли Молотова», «убийцами», а Степана Бандеру «боевиком на стороне Гитлера» и т.п., а также предсказал Украине «гражданскую войну». В марте 2014-го пророссийские и российские средства массовой информации использовали его присутствие как «наблюдателя» на референдуме, устроенном в оккупированном Крыму, для легитимизации этого события, которое отвергла международное сообщество.