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Крымчане жалуются на сильные ливни и град

Крым, Николаевка, 4 июля 2017 год

На территории полуострова 4 июля прошли ливни и град. Как сообщили Крым.Реалии местные жители, в поселке Куротное Ленинского района пропало электричество. А в Ялте в результате ливня, который длился около 30 минут, залило несколько улиц на окраине города.

Крым, Николаевка
Крым, Николаевка

Пользователи соцсетей также деляться фото и видео града в Севастополе, Балаклаве, Гурзуфе, Николаевке, Поповке.

По прогнозу, на полуострове весь день ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни, гроза, град и шквальный ветер до 25 метров в секунду.

Спасатели опасаются возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, обрывом линий электропередач и связи, а также нарушениями в системе ЖКХ и обрушением рекламных конструкций и ветхих строений.

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