Крымчане жалуются на сильные ливни и град

На территории полуострова 4 июля прошли ливни и град. Как сообщили Крым.Реалии местные жители, в поселке Куротное Ленинского района пропало электричество. А в Ялте в результате ливня, который длился около 30 минут, залило несколько улиц на окраине города.

Пользователи соцсетей также деляться фото и видео града в Севастополе, Балаклаве, Гурзуфе, Николаевке, Поповке.

По прогнозу, на полуострове весь день ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни, гроза, град и шквальный ветер до 25 метров в секунду.

Спасатели опасаются возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, обрывом линий электропередач и связи, а также нарушениями в системе ЖКХ и обрушением рекламных конструкций и ветхих строений.