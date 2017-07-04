Чубаров призвал бороться с репрессиями в Крыму заморозкой активов Кремля за рубежом

Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил во время семинара Парламентской ассамблеи НАТО в рамках инициативы Роуза-Рота в Киеве, что в Крым «вернулись сталинские времена». Об этом 4 июля сообщает пресс-служба партии «Солидарность».

По его словам, речь идет о «сотнях тысяч разрушенных жизней крымских татар, этнических украинцев, людей других национальностей».

«Недавно было принято письмо-обращение родственников политзаключенных к руководящим лицам международных организаций, Генеральному секретарю НАТО, где определены направления работы для помощи людям в Крыму, для остановки экспансии России», – сказал Чубаров.

Он призвал заморозить в международных финансовых учреждениях активов представителей Кремля, по словам Чубарова, это станет одним из первых шагов приостановления российской агрессии против крымских татар.

«Они боятся, ведь у них есть персональные активы. Нужно постепенно заменить импорт в ЕС российской нефти, нефтепродуктов, газа и угля. ЕС и страны-члены должны отказаться от российских проектов по транзитным газотранспортным системам, вроде проекта «Северный поток 2», – отметил Чубаров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».