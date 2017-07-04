Возле админграницы с Крымом сельчане требуют запретить деятельность «Аскера»

В селе Чонгар, неподалеку от административной границы с Крымом, местные жители требуют от Национальной полиции и прокуратуры проверить деятельность гражданского формирования «Аскер», и запретить деятельность этого формирования в регионе. Такое требование обсуждалось на сходе граждан 4 июля, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Местный житель Шаварш Алекян утверждает, что его машину и его лично «пытались похитить, наставляли оружие и обвиняли в сепаратизме», при этом Алекян рассказал на сходе граждан, что это делал представитель «Аскера» с позывным «Перс» и неустановленные лица.

Среди присутствующих высказывались мнения, в частности, о том, что деятельность гражданского формирования «Аскер» на территории сельского совета необходимо запретить. Также местные жители говорили об инициативе «создать батальон местных жителей для защиты местного населения от ОПГ».

На мероприятии присутствовали представители местной власти. Национальной полиции Украины, Госпогранслужбы, а также организации «Правый сектор».

На сходе граждан решили инициировать обращение к украинской власти и правоохранительным органам с требованиями контролировать расследование произошедшего инцидента с местным жителем и усилить меры по безопасности в регионе. Также местные жители предложили на ближайшей сессии Чонгарского сельсовета рассмотреть вопрос об обращении к правоохранительным органам и власти о проверке и запрете деятельности «Аскера» на территории Чонгарского сельсовета

Начальник отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Херсонской области Ирина Атаманенко сообщила Крым.Реалии, что по данному инциденту Генический отдел полиции открыл уголовное производство по статье 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное овладение транспортным средством), санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет, и по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), что карается ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

По словам начальника отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Херсонской области, на данный момент осуществляются мероприятия по установлению местонахождения подозреваемых.

Крым.Реалии в ближайшее время опубликует комментарий представителей формирования «Аскер» по поводу произошедшего.

В сентябре 2015 года стартовал первый этап бессрочной акции по блокированию грузового транспорта, который направлялся в Крым с продуктами и товарами. Экономическая блокада была инициирована лидерами крымских татар. В ноябре стартовал второй ее этап – энергетический. В январе 2016 года акция сменила формат. Часть активистов вошла в состав в составе гражданского формирования «Аскер», позднее лидеры «Аскера» заявили, что активисты «несут совместную с украинскими пограничниками службу на административной границе с Крымом».

Территория Чонгарского сельского совета граничит с территорией аннексированного Россией Крыма. Здесь располагается один из трех пропускных пунктов на админгранице с Крымом «Чонгар».