Украина получила оборудование в рамках сотрудничества с НАТО в сфере кибербезопасности

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что в рамках сотрудничества с трастовым фондом Украина-НАТО в сфере кибербезопансности Украина получила техническое оборудование и программное обеспечение на миллион евро.

По его словам, в ближайшее время эта техника будет установлена «на базе Министерства иностранных дел».

Заместитель Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Сорин Дукару сообщил, что планируются также тренинги для украинских экспертов, а также предоставление самого технического обеспечения для Государственной службы спецсвязи и защиты информации Службы безопасности Украины.

Трастовый фонд НАТО по содействию Украины в усилении национальных возможностей киберзащиты учрежден решением саммита НАТО в 2014 году. Интересы украинской стороны представляет СБУ.

27 июня масштабная хакерская атака началась в Украине, она поразила компьютеры правительства, банков, предприятий. О кибератаки сообщили и в других странах.

Служба безопасности Украины 1 июля заявила о причастности российских спецслужб к атаке компьютерного вируса Petya.A. По данным СБУ, заражение компьютерных систем происходило в несколько этапов накануне Дня Конституции Украины через использование прикладного бухгалтерского программного обеспечения.