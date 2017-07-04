Суд в Крыму оставил под арестом трех фигурантов «дела украинских диверсантов»

Трех фигурантов «дела украинских диверсантов» Владимира Дудку, Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 4 июля оставил под арестом на два месяца. Задержанные будут находиться в СИЗО до 8 сентября.

Как сообщает Крымская правозащитная группа троих фигурантов дела привозили в суд из СИЗО Симферополя. Задержанные находятся за решеткой уже 8 месяцев.

3 мая подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест задержанным по «делу украинских диверсантов» Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову на 2 месяца, до 8 июля.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца. 30 декабря 2016 года суд продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».