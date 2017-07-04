В Севастополе поддержали решение Госдумы России об ужесточении контроля за мессенджерами

Депутаты подконтрольного Кремлю парламента Севастополя на заседании 4 июля поддержали введение штрафов за нарушение российского законодательства, ужесточающего контроль за интернет-мессенджерами в соседней России.

Согласно опубликованному документу, в поддержку соответствующего постановления проголосовало 17 депутатов, один против и один воздержался.

Поддержанный севастопольскими депутатами законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» является дополнением к проекту закона о запрете анонимности в интернет-мессенджерах, принятого российской Госдумой в первом чтении 14 июня 2017 года. Он предусматривает обязательную идентификацию пользователей в сервисах обмена мгновенными сообщениями. Интернет-мессенджеры также будут обязаны рассылать пользователям информацию от органов государственной власти и ограничивать «рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства России».

За нарушение данных требований предусматриваются штрафы для частных лиц от 3 до 5 тысяч рублей (1300-2100 тысяч гривен – КР), для должностных от 30 до 50 тысяч рублей (от 13 до 22 тысяч гривен – КР), для юридических от 800 тысяч до 1 миллиона рублей (от 250 до 437 тысяч гривен – КР).