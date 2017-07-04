Джемилев обсудил с президентом Турции Эрдоганом нарушение прав человека в Крыму

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 июля обсудил нарушение прав человека в Крыму, а также отмену запрета на въезд в Крым представителей Меджлиса крымскотатарского народа и необходимость освобождения всех политузников.

Как сообщили на сайте Меджлиса, президент Турции отметил стойкость своей позиции относительно нерушимости территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Он заверил, что власти Турции принимают меры по недопустимости посещения крымских портов турецкими судами.

17 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с группой преподавателей вузов Анкары заявил, что позиция Анкары по вопросу Крыма остается неизменной. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, нормализация отношений Турции и России не означает изменения позиции страны по крымскому вопросу.

Министерство иностранных дел Украины ранее выражало обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало Россию прекратить давление на них. Также МИД обращался к международному сообществу, чтобы оно применило всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.