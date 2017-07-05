Радио Крым.Реалии: Больше экономической свободы – меньше культурных ценностей

Чем закончится расширение российской свободной экономической зоны вокруг аннексированного Крыма? Как противостоять «черной археологии» в Крыму? Почему Украина запрещает въезд российским артистам, выступавшим в Крыму?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с украинским экономическим обозревателем Борисом Кушнируком, украинским юристом-международником Борисом Бабиным, кандидатом исторических наук Эвелиной Кравченко, президентом украинского представительства Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Николаем Яковиной, советником главы Министерства внутренних дел Украины Зоряном Шкиряком и украинским арт-критиком Константином Дорошенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.