В Симферополе не хватает денег на содержание фонтанов – местные власти

В бюджете аннексированного Симферополя не предусмотрены деньги на содержание фонтанов в городе. Об этом журналистам рассказал глава российского департамента городского хозяйства Симферополя Юрий Тимонов, сообщают «Новости Крыма».

«Фонтаны находятся на территории административного округа Симферополь, платить (за обслуживание – КР) должна администрация, но деньги на содержание не были предусмотрены. Те деньги, которые были запланированы, – израсходовали в майские праздники. Сейчас технологически их необходимо почистить», – пояснил Тимонов.

По словам главы департамента, чтобы разрешить ситуацию, были заключены дополнительные договоры с «Зеленхозом» Симферополя.

«Мы общались с директором «Зеленхоза», запланировали дополнительные договоры, и, я думаю, что с завтрашнего дня их таки начнут чистить», – заверил Тимонов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».