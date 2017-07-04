Госкино запретило российский фильм «Операция «Тайфун» и украинский сериал

Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатные удостоверения российского фильма «Задача особой важности. Операция «Тайфун» и украинского телесериала «Офицерские жены».

Как сообщает пресс-служба Госкино, экспертная комиссия решила аннулировать прокатные удостоверения на право демонстрации и отменить госрегистрацию этих произведений.

В Госкино указывают, что эти ленты содержат нарушения действующего законодательства, а именно – популяризация органов власти государства-агрессора, советских органов государственной безопасности.

По данным проекта Радио Свобода #Точно, в течение 2016 под запрет для распространения на территории Украины попали 84 кинофильма производства России.

Всего, по состоянию на 1 декабря 2016 года, в Украине ограничено показ 579 российских художественных фильмов и сериалов, такую цифру в эфире программы Радіо Свобода «Детали» привел председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

В 2015 году Верховная Рада признала Россию страной-агрессором.