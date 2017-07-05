Четыре индивидуальных предпринимателя торговавали на территории предприятия «Судакторг» рыбой и морепродуктами без необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю крымского госкомитета ветеринарии по итогам внеплановых выездных проверкок, проведенных специалистами ветнадзора и местной прокуратурой.

«В результате данных проверок были установлены факты реализации рыбы и морепродуктов общим весом 45,5 килограмм без сопроводительных ветеринарных документов, свидетельствующих о происхождении, качестве и безопасности данной продукции. В отношении индивидуальных предпринимателей составлено четыре протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.8 Кодекса России, индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 12 тысяч рублей (около 5 тысяч грн – КР)», – сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что продукцию изъяли из оборота и уничтожили в биотермической яме.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».