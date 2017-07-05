В Санкт-Петербурге умер писатель Даниил Гранин

В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. Последние несколько дней он находился в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «Интерфакс».

Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман – КР) родился 1 января 1919 года в семье лесника Александра Германа. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Воевал в дивизии народного ополчения, затем в танковых войсках, был командиром роты тяжелых танков. После войны работал в «Ленэнерго», был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета».

Писатель начал публиковаться в 1949 году. Основная тема его произведений – развитие научно-технического творчества. Его романы «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», эссе «Эта странная жизнь» и «Страх», повести «Прекрасная Ута», «Сад камней», «Месяц вверх ногами», «Дождь в чужом городе» прочитаны несколькими поколениями читателей. В XXI веке роман Гранина «Мой лейтенант» стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» (2012).

Тема Второй мировой войны и блокады занимает особое место в творчестве Даниила Гранина. Крупным событием общественной жизни стал выход «Блокадной книги», написанной совместно с Алесем Адамовичем. На издание этой книги в Ленинграде был наложен запрет. Впервые часть ее была напечатана с купюрами в 1977 году в журнале «Новый мир», в Ленинграде книга вышла в 1984 году после смены партийного руководства города.

Даниил Гранин неоднократно был участником передач Радио Свобода.































