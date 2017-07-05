В ПА ОБСЕ подготовили резолюцию о деоккупации Крыма и части Донбасса

В Минске 5 июля открывается двадцать шестая сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ подготовил для рассмотрения резолюцию «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ», в которой Россия признается оккупантом. Авторы документа призывают Россию отменить аннексию Крыма и соблюдать договоренности по Донбассу.

В проекте, среди прочего, признается, что «определенные районы Донецкой и Луганской областей» находятся под контролем «российских гибридных сил».

В резолюции ПА ОБСЕ призывают Россию «как оккупирующую державу» обеспечить беспрепятственное передвижение СММ ОБСЕ по территории аннексированного Крыма, а также заявляют о поддержке Минского протокола и Минского меморандума по урегулированию ситуации в Донбассе.

Кроме этого, в проекте резолюции стороны конфликта призывают к отводу крупнокалиберного оружия и предоставлению возможности гуманитарным миссиям осуществлять свою деятельность на Донбассе.

Депутаты ПА ОБСЕ в подготовленном проекте резолюции призывают Россию прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса и подчеркивают «уважение к закрепленным в Хельсинкском заключительном акте принципам нерушимости границ и территориальной целостности, мирного урегулирования споров, равноправия и самоопределения народов».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы». По данным ООН, на Донбассе с начала конфликта погибли более 9900 человек.