В Парламентской ассамблее Совета Европы планируют создать политическую группу, в которую войдут депутаты, поддерживающие Россию и Азербайждан. Ее секретарем должен стать французский парламентарий Тьерри Мариани, который неоднократно посещал аннексированный Крым, несмотря на протесты Киева, и известен как один из ключевых лоббистов российских интересов в ПАСЕ. Об этом сообщает «Европейская правда».

Издание публикует копии документов об основании группы. Из них следует, что в состав группы должны войти 24 депутата из разных фракций, которые ранее поддерживали позицию России и Азербайджана, а возглавит ее итальянка Адель Гамбаро.

По данным журналистов, политическую группу под названием «Свободные демократы» должны были создать еще в июне, но ее создание заблокировали из-за ошибок организаторов: депутаты нашли плагиат в учредительных документах, а члены новой группы вовремя не вышли из своих политических групп. Ожидается, что процесс завершится на осенней сессии.

В случае создания пророссийская группа получает место в президентском комитете и в Бюро ассамблеи, квоту руководителей комитетов и докладчиков по критически важным для Баку и Москвы вопросам, а также впоследствии сможет претендовать на должность президента ПАСЕ по квотному принципу.

29 июля 2016 года в аннексированный Крым прибыли с визитом французские депутаты. Возглавил поездку сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, избранный во французский парламент от так называемого российского округа – французами, проживающими в Москве и Санкт-Петербурге.

В Украине прокуратура АРК открыла уголовное производство по ст. 332-1 за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма французскими парламентариями.

В МИД Украины отмечают, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».