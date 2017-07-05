Госдума России приняла закон об иностранных инвестициях в Крыму

Госдума России 5 июля приняла в окончательном чтении закон о порядке применения законодательства об иностранных инвестициях на территории Крыма и Севастополя.

Документ обязывает иностранного инвестора или группу лиц в течение 90 дней со дня внесения в российский Единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации хозяйственного общества, которое в соответствии с учредительными документами находилось в Крыму до российской аннексии полуострова, предоставить информацию о находящихся в их владении 5 и более процентов акций уставного капитала.

«Речь идет о ситуации, когда хозяйственное общество осуществляет один из видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – говорится в документе.

Также закон ввел положение, согласно которому непредоставление иностранным инвестором или группой лиц уведомления о сделках с акциями, составляющими уставные капиталы, имеющих стратегическое значение, влечет за собой лишение иностранного инвестора в судебном порядке права голоса на общем собрании акционеров.

Нарушения норм этого закона подлежат рассмотрению арбитражными судами.

Как отмечают авторы документа, принятие закона усилит контроль за иностранными инвестициями в предприятия, имеющие стратегическое значение, и обеспечит соблюдение требований российского законодательства иностранными инвесторами.

На заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 июня в Люксембурге Совет Европейского союза продлил еще на год санкции в отношении аннексированного Россией Крыма. Решение согласовали послы Евросоюза 6 июня.

Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности приобретения там недвижимости, финансирования бизнеса и предоставления услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

В России осудили решение о продлении европейских санкций против Крыма. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль по-прежнему считает санкции в отношении России «нелегитимными».

Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.