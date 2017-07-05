Порошенко: мы обязательно вернем все оккупированные территории Украине

Президент Украины Петр Порошенко 5 июля поздравил жителей Славянска и Краматорска с третьей годовщиной освобождения городов от «российских наемников» и выразил уверенность в том, что Украине удастся вернуть все оккупированные территории.

«Уверен, мы обязательно восстановим мир и вернем все оккупированные территории в Украину», – написал Порошенко в Twitter.

«Три года назад банды вооруженных преступников были выбиты нашими воинами из ваших родных городов, над которыми был поднят украинский сине-желтый флаг. Несмотря на оккупацию, страх, панику, смерть и слезы, вы всегда верили в победу и сегодня чувствуете себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной земли», – говорится в поздравлении Порошенко, опубликованном на официальном сайте главы украинского государства.

Порошенко также отметил, что Украина всегда будет помнить украинских воинов и мирных жителей, погибших во время проведения антитеррористической операции и освобождения Славянска и Краматорска.

В июле 2014 года украинские военные освободили Славянск от пророссийских боевиков. Город находился под оккупацией группировки, которую тогда возглавлял российский полковник Игорь Гиркин («Стрелков»), 84 дня.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Власти Украины объявили о проведении там антитеррористической операции против поддерживаемых Россией сепаратистов. Власти России неоднократно отрицали участие своих военных в конфликте, о чем заявляют Украина и Запад. Москва же признает только присутствие российских «добровольцев» на Донбассе. Часть Донецкой и Луганской областей, в частности города Донецк и Луганск, контролируют пророссийские боевики.

По данным ООН, с начала конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года там погибли почти 10 тысяч человек.