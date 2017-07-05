Дело о катастрофе MH17 будет рассматривать суд в Нидерландах

Страны, представители которых входят в Объединенную следственную группу, приняли совместное решение, что уголовный процесс по делу катастрофы рейса MH17 состоится в суде в Нидерландах. Об этом говорится в распространенном официальным сайтом МИД Нидерландов заявлении министра Берта Кундерса.

«Это означает, что сотрудничество группы будет продолжаться на этапе судебного преследования. Благодаря соглашению (по расследованию катастрофы рейса MH17 – КР) с Украиной, прокуратура сможет охватить всех жертв. Это важно, учитывая то, что жертвы из 17 различных стран на пяти континентах», – говорится в заявлении.

«Таким образом, страны-участницы Объединенной следственной группы совместно ссылаются на призыв Совета безопасности привлечь к ответственности виновных в этом инциденте. Мы все убеждены, что мы можем дальше рассчитывать на широкую международную поддержку», – добавил министр Кундерс.

В Объединенную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все, кто находился на борту.

В конце сентября прошлого года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находился под контролем боевиков, контролируемых Россией. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».