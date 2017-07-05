Подконтрольная Кремлю прокуратура Симферополя требует наказать симферопольских чиновников, ответственных за издание книги «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!», где на репродукциях плакатов времен войны на форме гитлеровцев свастика заменена на российский флаг, а слово «фашист» заменено на «москаль».

Об этом сообщает 5 июля пресс-служба депутата симферопольского горсовета от российской партии КПРФ Степана Кискина.

Как сообщается, Кискин получил на свой запрос ответ из прокуратуры с подписью заместителя прокурора Симферополя Александра Шкитова, в котором сообщается, что прокуратурой города «с целью устранения выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, а также привлечению к ответственности должностных лиц администрации города Симферополя внесено соответствующее представление».

В конце мая Кискин написал открытое обращение на имя российского прокурора Крыма Олега Камшилова с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к «искажению исторических фактов в книге «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!».

Перед этим крымский пророссийский активист Александр Талипов опубликовал в Фейсбуке фотографии книги «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!», где указал на замену свастики на российский флаг, а также указал на заказчика – подконтрольную Кремлю администрацию Симферополя. Книга была издана за бюджетный счет.