Суд в Крыму оставил в силе штраф активисту за упоминание Меджлиса в соцсети

Подконтрольный Кремлю Советский районный суд 4 июля отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе штраф крымскому активисту Рустему Меннанову за пост в соцсети, где упоминался Меджлис крымскотатарского народа. Об этом Крым.Реалии 5 июля рассказал защитник Меннанова Февзи Каракаш.

«Доводы суд не взял во внимание, счел, что в данной публикации имеется распространение информации о Меджлисе крымскотатарского народа. Мы указали, что Международный суд в Гааге 19 апреля обязал Российскую Федерацию восстановить деятельность Меджлиса на территории Крыма, а они решение Международного суда просто не принимают во внимание», – сказал Каракаш.

Также он добавил, что Рустем Меннанов намерен дойти до Европейского суда по правам человека, «чтобы добиться справедливости».

Подконтрольный Кремлю Советский мировой суд оштрафовал на 2 тысячи рублей (около 920 гривен – КР) крымского активиста Рустема Меннанова за пост в соцсети, где он упомянул Меджлис крымскотатарского народа и поздравил лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева с днем рождения. Активисту вменяли административное правонарушение согласно части 2 статьи 13.15 КОАП России – «Злоупотребление свободой массовой информации».

26 апреля 2016 года подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России. Однако 29 сентября 2016 года Верховный суд России отклонил эту апелляцию, подтвердив запрет на деятельность Меджлиса.

19 апреля Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украина против России. Суд в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма. Зато Москву обязали прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в аннексированном Крыму.